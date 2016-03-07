Необходимо нарисовать прототипы экранов визуализации панели оператора. Нарисовать графические элементы управления (контролы). Подробное ТЗ во вложении. Прошу в заявке указывать цену и трудозатраты на реализацию.
Сделать аватарку для группы в контакте
Сделать аватарку для вк
Группа https://vk.com/a_intuitiveenglish
Примерные картинки во вложении
Надпись: Мастер-группа "Английский с BBC"
Возможно: микс из картинок и внизу на белом фоне надпись Мастер-группа "Английский с BBC"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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