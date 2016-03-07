Сделать аватарку для группы в контакте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки215 просмотров

Сделать аватарку для вк

Группа  https://vk.com/a_intuitiveenglish

Примерные картинки во вложении

Надпись:  Мастер-группа "Английский с BBC"

Возможно: микс из картинок и внизу на белом фоне надпись  Мастер-группа "Английский с BBC"

9 лет назад
Anatoly199
Анатолий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Отлично, красивая аватарка для группы. спасибо, Александра
Спасибо, было приятно с Вами сотрудничать

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад