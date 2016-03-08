Значок для приложения Android.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок195 просмотров

Мне необходим значок для приложения для того чтобы выкладывать в гугл плей, ну и соответственно этот же значок будет на

установленной игре. Прикладываю к сообщению набросок значка + набросок

который будет отображаться при выводе push сообщений. Элемент значка

"Фонарь" изображенный на обоих набросках один и тот же.

Сколько будет стоить услуга создать такой значок?

P.S. некоторые элементы с основного значка на ваше усмотрение может

выкинуть, чтобы смотрелось органично, к примеру, в значке будет только

лист и светящийся фонарь (без карандаша и отпечатка ладони на пыльном

столе)

P.P.S. Ссылка на основное лого: https://yadi.sk/i/r6RW7XVwpvAvP

Ссылка на push значок: https://yadi.sk/i/RWG-Dj5CpvAwx

Android
9 лет назад
guest_14571122288523
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
19 часов назад
9 лет назад
$15
1 день
Считаю, что человек качественно относится к выполняемой работе. Речь идет не только о продукте получаемом на выходе, а так же о приятном и выгодном взаимодействии и весьма небольших сроках. На основании других предложений и собственном понимании примерной трудоемкости, была выдвинута адекватная цена. Если вам нужна качественная услуга за оптимальную сумму, рекомендую Тараса.
Спасибо Максиму за интересный проект. Техзадание составлено корректно и полно. Связь постоянная. Оплата своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
19 часов назад
9 лет назад