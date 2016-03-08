Значок для приложения Android.

Мне необходим значок для приложения для того чтобы выкладывать в гугл плей, ну и соответственно этот же значок будет на

установленной игре. Прикладываю к сообщению набросок значка + набросок

который будет отображаться при выводе push сообщений. Элемент значка

"Фонарь" изображенный на обоих набросках один и тот же.

Сколько будет стоить услуга создать такой значок?

P.S. некоторые элементы с основного значка на ваше усмотрение может

выкинуть, чтобы смотрелось органично, к примеру, в значке будет только

лист и светящийся фонарь (без карандаша и отпечатка ладони на пыльном

столе)

P.P.S. Ссылка на основное лого: https://yadi.sk/i/r6RW7XVwpvAvP

Ссылка на push значок: https://yadi.sk/i/RWG-Dj5CpvAwx