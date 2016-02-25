добрый день. у меня на сайте http://krekhovetskyi.net/ потерялась иконка файвикон. если вы зайдете на него с браузера гугл хром, то она еще должна быть видна на главной странице. если не видно то можно полсмотреть ...
Нарисовать прототипы экранов HMI + набор элементов управления в SVG.
Необходимо нарисовать прототипы экранов визуализации панели оператора.
Нарисовать графические элементы управления (контролы).
Подробное ТЗ во вложении.
Прошу в заявке указывать цену и трудозатраты на реализацию.
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