Нарисовать прототипы экранов HMI + набор элементов управления в SVG.

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Закрыт2 заявки199 просмотров

Необходимо нарисовать прототипы экранов визуализации панели оператора. 

Нарисовать графические элементы управления (контролы).

Подробное ТЗ во вложении.

Прошу в заявке указывать цену и трудозатраты на реализацию.

9 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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