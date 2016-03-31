Дизайн картинки для группы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок256 просмотров

Необходимо разработать дизайн картинки для группы фотографа ВКонтакте.

Ширина изображения – 200 пикс.,высота – исходя из содержимого: от 600 до 700 пикс. Возможны обоснованные

отступления от макета, предложенного в ТЗ.

Фамилия и имя фотографа должны быть интересно обыграны в плане дизайна: шрифт, выделение заглавных букв,

продуманное цветовое решение.

Картинка должна быть достаточно контрастной. Все надписи должны отлично читаться на разных мониторах.

В заявке просьба указывать цену, сроки и примеры подобных работ.

ТЗ - во вложенном файле.

9 лет назад
james303
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Всё было сделано отлично, рекомендую!
Четкое задание, своевременная оплата. Рада была сотрудничать.
Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Графика была сделана быстро и качественно, всё по ТЗ.
Отличный заказчик!Четко поставленное задание. Оплата сразу. Мои наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад