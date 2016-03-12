Нужно разработать иконки для сайта http://villagrazia.ua/ . Идея иконок полностью аналогична той, которая реализована на этом сайте - https://plitka.ua/plitka/plitka_dlya_vannoy-geometriya_ornament/ Здесь на каждом товаре есть маленькие серые иконки, отвечающие за характеристики. Сделаны в jpg, ...
Дизайнер сделать несколько картинок
Сделать "шаблон" визуального размещения изображения в шаке сайта и сколлажировать с картинками из шаттерстока. Образец и ТЗ есть. Сейчас. Только, дизайнеры, пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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