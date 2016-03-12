Дизайнер сделать несколько картинок

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Закрыт4 заявки171 просмотр

Сделать "шаблон" визуального размещения изображения в шаке сайта и сколлажировать с картинками из шаттерстока. Образец и ТЗ есть. Сейчас. Только, дизайнеры, пожалуйста.

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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