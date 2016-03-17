Нарисовать иконки для сайта

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Завершен5 заявок181 просмотр

Иконки для сайт по проведению тренингов 12 штук 64*64. Полное ТЗ исполнителю.

9 лет назад
StanlySEO
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$24
3 дня
Рекомендую, быстро и были учтены все правки.
все ОК, четкое ТЗ, легкая коммуникация

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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