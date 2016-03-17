Создание для меню сайта 9 картинок. Тематика строительные материалы. Образец прикреплен. 1. Нужно подобрать хорошую цветовую гамму. 2. Подобрать, что будет изображено. 3. Ну и создать сами картинки. ...
Нарисовать иконки для сайта
Иконки для сайт по проведению тренингов 12 штук 64*64. Полное ТЗ исполнителю.
Выбранный исполнитель
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