Сделать 4 иконки схема работы

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Закрыт14 заявок247 просмотров

на сайт (tophouse.su) фирмы занимающейся архитектурно-строительным проектированием и строительством загородных домов требуется разработать 4 иконки для динамического блока (оранжевого цвета) на главной странице сайта. Иконки должны отражать схему у работы фирмы по типу: оформление заявки - составление договора - выполняем работу - получаете результат. под каждой иконкой привести соответствующий текст. цветовую гамму и размеры определить по сайту. пример приведен в приложении

9 лет назад
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5 лет назад

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