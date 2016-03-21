Необходимо нарисовать несколько картинок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок193 просмотра

Необходимо нарисовать несколько картинок которые бы отражала суть текста. Во вложении

текст.

 

В общих чертах

Возможно использовать отображение экрана гаджета:

1 шаг –клиент пришел в заведение и подключается к WiFi

2 шаг –Проходит авторизацию через получение смс с кодом

3 шаг –Ему отображается рекламный баннер!

4 шаг –Ему становиться доступен интернет

 

ТЗ-2 - Картинки схема к разделу - Рекламные компании по принципу аукциона (Ставки)

Тут все на ваше усмотрение.

Можно отобразить несколько заказчиков с их рекламой и монеты как понимание ставки и

нарисовать что-то типа аукциона, торги с молотком)

 

Цвета,дизайн должны быть в общей стилистики сайта. Данные картинки будут размещены в

этом тексте.(тот что во вложении).

9 лет назад
Poleglod
Алексей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$40
2 дня
Конкретно, четко! Сделал скидку! Будем работать еще!
Алексей корректный и четкий заказчик. Все вовремя и по делу. Надеюсь на сотрудничество Рекомендую

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tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад

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