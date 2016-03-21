Необходимо нарисовать несколько картинок для сайта

Необходимо нарисовать несколько картинок которые бы отражала суть текста. Во вложении

текст.

В общих чертах

Возможно использовать отображение экрана гаджета:

1 шаг –клиент пришел в заведение и подключается к WiFi

2 шаг –Проходит авторизацию через получение смс с кодом

3 шаг –Ему отображается рекламный баннер!

4 шаг –Ему становиться доступен интернет

ТЗ-2 - Картинки схема к разделу - Рекламные компании по принципу аукциона (Ставки)

Тут все на ваше усмотрение.

Можно отобразить несколько заказчиков с их рекламой и монеты как понимание ставки и

нарисовать что-то типа аукциона, торги с молотком)

Цвета,дизайн должны быть в общей стилистики сайта. Данные картинки будут размещены в

этом тексте.(тот что во вложении).