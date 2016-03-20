Сделать фавикон для сайта.

Для сайта у меня уже есть дизайн. Главная выглядеть будет вот так http://prntscr.com/aghq8z . Выделенный элемент хочу сделать фавиконом. Сам элемент предоставлю. Фавикон нужно сделать 32x32. Также рассматриваю другие идеи по фавикону