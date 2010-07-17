Нужны фотографы для выездной макросъемки

ФотосъемкаЗакрытнет заявок78 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем фотографов со своим оборудованием:

1. Зеркалка + Нормальный объектив (пригодный для макросъемки)

2. Штатив

3. Оборудование для освещения мелких объектов в условиях выездной съемки (чего нет - придумаем и найдем в процессе)

3. Прямые руки, время и желание работать

Задача: на выезде в помещениях наших партнеров фотографировать ювелирные изделия

График: ну практически свободный

Оплата: договорная, нефиксированная, зависит напрямую от того, сколько времени сможете выделить на эту работу

13 лет назад
Ontarion
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Фотограф

    На удаленную работу оплачиваемую почасово требуется фотограф: - с отличными теоретическими познаниями в фотографии - практическим опытом фотосъемок (портфолио) - знанием английского (письменный) - желательно с опытом преподавания для разбора/критики фотографий (на английском). первое время после запуска проекта работы будет ...

    Фотосъемка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен фотограф

    В связи с развитием нового интернет-портала требуются фотографы для осуществления панорманой съемки города. Фотки должны быть очень хорошего качества. Обязательно проживание в Сургуте или Нижневартовске. Пишите на почту [email protected] Спасибо!

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалисты по Flash Action script 3

    Нужны люди, разбирающиеся, лучше программеры, в Flash Action Script 3, а так же человек, который может достать исходники игр (source code) в формате fla. ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищем фотографов и операторов

    Группа компаний ART7 и Творческое объединение WEART ищет свадебных фотографов и свадебных видеооператоров, желающих подработать в свободное время на договорной основе Стаж от 0,5 лет до 1,5 лет. Знание Photoshop и видеомонтажа приветствуется. Наличие портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО. ...

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка фотографий для каталога

    Ищется команда из 3-4 человек для нарезки фотографий для электронного каталога. Желательно из одного города/офиса. Требования: - средний уровень владения Photoshop - знание и применение пакетной обработки - возможно, ретушь начального уровня (закрасить «штампом» мелкие ненужные детали, размыть) - ...

    Фотосъемка39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищем детских фотографов в Москве

    Здравствуйте. Требуются на частичную занятость (2-3 дня в неделю) фотографы. Обязанности - портретная съемка детей в детских садах. Среднее количество деток на съемке - 40-60 чел. работа обычно длится с 9 до 12. Готовая съемка сдается через интернет. Обработки ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сотрудничество с фотографами, дизайнерами

    Добрый день! В феврале планируется открытие фото студии! В связи с этим, ищем долговременного сотрудничества с фотографами (съемка торжеств) г. Москва и подмосковье, дизайнерами (фирменный стиль, наружная реклама, логотипы)! Подробнее все в личку, или ...

    Фотосъемка21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуются начинающие и опытные фотографы

    Требуются начинающие и опытные фотографы. Требования к претендентам на вакансию: Наличие зеркальной фотокамеры. Умение делать интересные и оригинальные снимки. Опыт редактирования фотографий в Photoshop. Понимание концепции и воплощение идеи в графическом формате, чувство стиля. Личные качества: креативность, организованность. Подробнее о вакансии читайте ...

    Фотосъемка26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотограф удаленно

    Мы занимаемся размещением объявлений по продаже авто в интернете. Вам регулярно будут высылаться данные клиентов которые уже согласились воспользоваться нашей услугой. Вам остается лишь встретиться с клиентом и сфотографировать его авто. За это вы будите получать ...

    Фотосъемка37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад