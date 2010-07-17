Нужны фотографы для выездной макросъемки

Мы занимаемся размещением объявлений по продаже авто в интернете. Вам регулярно будут высылаться данные клиентов которые уже согласились воспользоваться нашей услугой. Вам остается лишь встретиться с клиентом и сфотографировать его авто. За это вы будите получать ...