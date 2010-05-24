На удаленную работу оплачиваемую почасово требуется фотограф:

- с отличными теоретическими познаниями в фотографии

- практическим опытом фотосъемок (портфолио)

- знанием английского (письменный)

- желательно с опытом преподавания

для разбора/критики фотографий (на английском).

первое время после запуска проекта работы будет не более чем на 2-3 часа в неделю.

пожелания по деньгам и примеры портфолио (и если есть - разбора фотографий) оставляйте в комментариях