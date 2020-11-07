vsnetby

Михаил vsnetby

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

NikkiOks
Оксана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$10
7 баллов
3 года назад
Логотип магазина
Интересный конкурс Интересный опыт
Ответственный исполнитель
Ответный отзыв
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
$10
10 баллов
4 года назад
Логотип системы безопасности
Благодарю, отличный конкурс, быстрый выбор. Оплата сразу же после предоставления исходников. Работой с Михаилом доволен. Коллеги, рекомендую как порядочного заказчика!
Константин сделал даже лучше, чем я мечтал. Рекомендую. По поводу логотипа только к нему.
Ответный отзыв