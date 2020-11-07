Требуется разработать логотип для студии 3D печати. Эскизы будут предоставлены в личных сообщениях. Ожидается креативный и уникальный дизайн, отражающий специфику бизнеса.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $10Логотипы и Знаки5 заявокЗакрытгод назад
- $50
Требуется разработка сайта на платформе Wordpress для 3D студии. Сайт должен быть аналогичен 3dwolf.ru, с учетом всех необходимых функций и дизайна для представления услуг студии.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрытгод назад
- $10
Разработайте уникальный логотип для магазина, который продает изделия для приготовления домашнего алкоголя. Логотип должен отражать специфику магазина и привлекать клиентов. Ожидается креативный подход и качественное исполнение.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Компания занимается системами безопасности. Название VisionSecurityNet. Присылайте наброски в личку. Если понравится, сразу оплачиваю.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать, чтобы генерировался пакет документов исходя из введенных данных.1С-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$10
7 баллов
3 года назад
Интересный конкурс Интересный опыт
Ответный отзыв
Ответственный исполнитель
$10
10 баллов
4 года назад
Благодарю, отличный конкурс, быстрый выбор. Оплата сразу же после предоставления исходников. Работой с Михаилом доволен. Коллеги, рекомендую как порядочного заказчика!
Ответный отзыв
Константин сделал даже лучше, чем я мечтал. Рекомендую. По поводу логотипа только к нему.