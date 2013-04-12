Создание автотестов

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка144 просмотра

Необходимо помочь в создании htmlUnit тестов для проекта

Требование:

Знание Java, JavaScript, HTML

Опыт работы с htmlUnit

HTMLJavaJavaScript
12 лет назад
espley
40 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров