Требуется анализ юзабилити интернет-магазина бижутерии на основании сайта и статистики (предоставляем доступ в Яндекс-метрику с вебвизором). В анализе необходимо учитывать требования ЦА (Портрет целевого посетителя предоставляется), конкурентоспособность сайта сточки зрения юзабилити, фактические ошибки. ...
Чистка от вирусов. OpenCart
Добрый день! необходимо срочно почистить ИМ от вирусов и хостинг!
оплата по факту предоставленного отчёта на вирусы! Спасибо!
без рейтинга, меньше полугода и отзывов - не оставлять заявки!!
Заявки скрыты! в личку не писать!
Заявки фрилансеров
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