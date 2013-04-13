Тестирование он-лайн игры

Есть многопользовательская онлайн-игра. Игра сама по себе довольно простая и интересует, что будет при достаточно большом числе одновременно играющих пользователей. Поэтому оплата будет зависеть от числа одновременно играющих людей. Одновременное участие менее 10 человек не интересно. Оплата 50 рублей/час при участии в игре 10-20 человек, при участии более 20 человек - 70 рублей в час.