Очистить сайты от вредоносного кода

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен1 заявка129 просмотров

Очистить сайты от вредоносного кода

12 лет назад
lietrus
Видас 
63 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад
$100
1 день
Три моих сайта серьезно наследили разными вирусами. На всех трех упала посещаемость - для меня это было достаточно губительно. Но Артем очень оперативно помог мне избавиться от этого "недуга". Провел многочасовую работу с моими сайтами, очистил каждую папку и каждый файл. Сайты снова в полном порядке, чему я очень рад. А еще я совершенно бесплатно получил массу полезной информации о том, как в дальнейшем уберечь себя от подобных проблем.И обязательно подключу свои сайты к системе мониторинга сайтов от взлома http://nazamok.com/. Огромное спасибо!
Сотрудничество прошло успешно. Была сразу прислана предоплата и все доступы. С вами приятно иметь дело! Спасибо за такой развернутый отзыв :) Успехов в вашем бизнесе!

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
12 лет назад