Отчет и рекомендации о юзабилити сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок115 просмотров

Необходимо предоставить отчет о сильных и слабых сторонах сайта в плане юзабилити, и предложить рекомендации по улучшению юзабилити и конверсии.

12 лет назад
imhon
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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