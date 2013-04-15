Анализ юзабилити сайта

Наша задача - доработать дизайн и интерфейс нашего сайта-конструктора kvakpak.ru, сделать заказ продукции максимально удобным и простым для пользователя, совершенно не знакомого с полиграфическими терминами и, тем более, с технологией производства печатной продукции.

Для наилучшего решения этой задачи, как вы понимаете, предварительно необходимо провести анализ существующего дизайна и юзабилити сайта.

В результате нашего с вами сотрудничества мы бы хотели получить рекомендации по улучшению

1) юзабилити конструктора по квартальным календарям и бумажным пакетам;

2) меню и системы навигации;

4) дизайна.

Одним словом, всего, что может повысить конверсию нашего сайта.

Просим Вас, пожалуйста, прислать нам (по возможности до вечера понедельника 22 апреля, если позже, то, пожалуйста, предупредите):

1) Ваше мнение касательно масштаба доработки дизайна и интерфейса, общую оценку существующего состояния сайта.

2) Стоимость, исходя из обозначенного в первом пункте объема работ.

3) Сроки (хотелось бы начать тестирование в самое ближайшее время).

4) Ваши методы тестирования.

5) Пример аналогичной работы из портфолио.

Мы будем рады, если затем Вы сможете произвести редизайн сайта, но это не обязательно.