Требуется анализ юзабилити интернет-магазина бижутерии на основании сайта и статистики (предоставляем доступ в Яндекс-метрику с вебвизором). В анализе необходимо учитывать требования ЦА (Портрет целевого посетителя предоставляется), конкурентоспособность сайта сточки зрения юзабилити, фактические ошибки. ...
Анализ юзабилити сайта
Наша задача - доработать дизайн и интерфейс нашего сайта-конструктора kvakpak.ru, сделать заказ продукции максимально удобным и простым для пользователя, совершенно не знакомого с полиграфическими терминами и, тем более, с технологией производства печатной продукции.
Для наилучшего решения этой задачи, как вы понимаете, предварительно необходимо провести анализ существующего дизайна и юзабилити сайта.
В результате нашего с вами сотрудничества мы бы хотели получить рекомендации по улучшению
1) юзабилити конструктора по квартальным календарям и бумажным пакетам;
2) меню и системы навигации;
4) дизайна.
Одним словом, всего, что может повысить конверсию нашего сайта.
Просим Вас, пожалуйста, прислать нам (по возможности до вечера понедельника 22 апреля, если позже, то, пожалуйста, предупредите):
1) Ваше мнение касательно масштаба доработки дизайна и интерфейса, общую оценку существующего состояния сайта.
2) Стоимость, исходя из обозначенного в первом пункте объема работ.
3) Сроки (хотелось бы начать тестирование в самое ближайшее время).
4) Ваши методы тестирования.
5) Пример аналогичной работы из портфолио.
Мы будем рады, если затем Вы сможете произвести редизайн сайта, но это не обязательно.
Заявки фрилансеров
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