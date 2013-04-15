Требуется анализ юзабилити интернет-магазина бижутерии на основании сайта и статистики (предоставляем доступ в Яндекс-метрику с вебвизором). В анализе необходимо учитывать требования ЦА (Портрет целевого посетителя предоставляется), конкурентоспособность сайта сточки зрения юзабилити, фактические ошибки. ...
Тестирование сайта
Необходимо провести тестирование несложного корп. сайта с составлением отчета на предмет валидности верстки в разных разрешениях и устройствах,а также корректного функционирования.
Заявки фрилансеров
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