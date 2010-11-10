Необходимо сделать интро, которым заказчик сможет на постоянной основе заменить установленное сейчас (новогоднее). Пример работы новогоднего интро можно увидеть на сайте http://www.excellence-karlsruhe.de/ До новогоднего было установлено: http://www.excellence-karlsruhe.de/intr/ Это интро заказчика устраивает всем, кроме отсутствия возможности масштабирования. Суть ...
- $70Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуются Веб-программисты на постоянную удаленную работу по разработке новых сайтов и поддержке, модернизации существующих с использованием CMS Joomla. Проекты различной сложности. Оплата после полной сдачи проекта. Стоимость работы за простейший сайт, например www.vipman.eu (верстка + ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать новогоднее флешинтро для клуба www.excellence-karlsruhe.de Пожелания – что-то короткое, новогоднее, обязательно чтобы их логотип был хорошо и крупно виден, ну и как можно больше приближено к полному экрану.Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо создать сайт знакомств на движке CMSJoomla Основная функция - люди регистрируются на сайте и заполняют анкету, анкеты премодерируются, на e-mail администратору приходит уведомление. Администратор может анкету подтвердить или поправить/удалить. Анкеты должны заполняться одновременно на двух языках. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад