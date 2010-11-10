Clear_sv

Светлана Clear_sv

 
41 годУкраина/Черкассы
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо сделать флеш интро

    $70

    Необходимо сделать интро, которым заказчик сможет на постоянной основе заменить установленное сейчас (новогоднее). Пример работы новогоднего интро можно увидеть на сайте http://www.excellence-karlsruhe.de/ До новогоднего было установлено: http://www.excellence-karlsruhe.de/intr/ Это интро заказчика устраивает всем, кроме отсутствия возможности масштабирования. Суть ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Веб-программисты на постоянную удаленную работу

    Требуются Веб-программисты на постоянную удаленную работу по разработке новых сайтов и поддержке, модернизации существующих с использованием CMS Joomla. Проекты различной сложности. Оплата после полной сдачи проекта. Стоимость работы за простейший сайт, например www.vipman.eu (верстка + ...

    PHPMySQLHTMLCSSJoomlaJava
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо сделать новогоднее флеш интро

    $100

    Необходимо сделать новогоднее флешинтро для клуба www.excellence-karlsruhe.de Пожелания – что-то короткое, новогоднее, обязательно чтобы их логотип был хорошо и крупно виден, ну и как можно больше приближено к полному экрану.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо создать сайт знакомств на движке Joomla

    Необходимо создать сайт знакомств на движке CMSJoomla Основная функция - люди регистрируются на сайте и заполняют анкету, анкеты премодерируются, на e-mail администратору приходит уведомление. Администратор может анкету подтвердить или поправить/удалить. Анкеты должны заполняться одновременно на двух языках. ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
RomZik
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Необходимо сделать флеш интро
Очень интересный проект, только позитивные впечатления от работы. Все как договаривались, оплата без проблем. Рекомендую!
Получилось очень хорошее интро, работа сделана качественно и в срок, в процессе работы были учтены все замечания. Очень ответственный работник. Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Необходимо сделать новогоднее флеш интро
Доволен сотрудничеством со Светланой. Всем рекомендую. Проявила себя как замечательный работодатель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Получилось очень хорошее интро, работа сделана качественно и в срок, в процессе работы были учтены все замечания. Очень ответственный работник.
Ответный отзыв