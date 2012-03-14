Скрипт для поиска по базе по ключевому слову

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Имеется база доступная для всех в открытом доступе.

http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c1/hY3LDoIwFAW_xS-4t09gKdbaGnklILQb0oUxGAEXxu8Xdm7Uc5aTyYCH5VN4DdfwHOYp3KEDL_tGlWlCjwwLzQVSvYuzklYUM7ZwJ_u8oI3mlpBY7glSaXh6Ols8KPbHbtfeb3_l-GVbhNzM4wUc-OijUxqFNhFGy1qySkRQw2Ps8Mbd5g3Juljc/dl2/d1/L0lDU0lKSmdvS1VRb0tVUW9LVVEhL29Gb2dBRUlRaGpFQ1VKUm1FQXdBbkJjRXprbFNVeVEhL1lBNDU0NTAtNUYwc3R5ajBzcnlqMHNueXZ3ISEvN19VRFBCOTJKMzBPUEhEMEk5NUhGNlQ2M1E1Ny9uRmZfXzQzMi9tYXhMZXZlbC8wL25vZGVJZC9hY05hbWUvY2xpY2tUcmVl/#7_UDPB92J30OPHD0I95HF6T63Q57

Но вот беда, найти по ней что-либо не возможно.

Необходим скрипт для поиска по базе по ключевому слову.

12 лет назад
qwertisound
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад