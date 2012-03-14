Несколько работ по Wordpress

Привет, для начала нужно сделать пару несложных работ.

1. Установить скрипты: popap domination и www.brothers-company.ru/v...

2. Залить два готовых хтмл шаблона (2 страницы) и внести в них правки по тексту и графике.

Если сработаемся – будут другие задачи