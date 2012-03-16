Flash+XML

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки136 просмотров
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На сайт загружен Flash, который запрограммирован на подгрузку в него текста из XML файла.

и Flash, и XML лежат в одной папке на FTP.

Надо сделать возможность заливать XML через админку.

12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена очень оперативно и профессионально! Рекомендую исполнителя!
Приятно сотрудничать с Денисом - тз четкое, оплата моментальная. Рекомендую!