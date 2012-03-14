Написать парсер для agroru.com

Портал: http://ovosh.agroru.com/doska/

На портале интересует следующие разделы «Овощи», «Фрукты», «Салаты и зелень», «Ягоды».

Необходимо спарсить все объявления, которые в этих разделах.

Кроме этого вверху страницы есть поле для поиска. Через это поле необходимо прогнать список с названиями товаров. Этот список прилагается в файле к данному ТЗ.

В качестве результатов поиска будут объявления о купле / продаже товаров, поименованных в списке из файла.

Необходимо отпарсить объявления за весь период. Полученные результаты представить в виде файла формата excel или cvs.

В парсере необходимо предусмотреть возможность исключить повторный парсинг одних и тех же объявлений при повторном запуске парсера.

Сделать парсер надо как приложение, чтобы была в последующем возможность его запускать самостоятельно.

Обязательным условием является предоставление базы и исходников парсера.

Более подробная информация во вложении.