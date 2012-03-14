Конструктор сайтов

Необходимо создать каталог сайтов созданных и захостиных по доменным именем *.bel.biz. Идея наша базировалась на системах deal.by и relax.by. Особенность в том, что мы предлагаем стать участниками нашей белбиз комьюнити (1) и предлагаем более привлекательную и эффективную структура сайтов (2) для малого бизнеса.

Пользователь бесплатно (либо за минимальную плату) выбирает свободное имя для сайта, выбирает раздел каталога (совпадает с категоризацией в нашем каталоге), выбирает соответствующий шаблон, заходит в движок (или визард), заполняет там все поля и сайт создается для него.

Соответственно, нам необходимы шаблончики сайтов (с возможностью кастомизации и настройки цветов).

Что касается структур сайта и, соответственно, визарда.

Разделы:

- О компании. Тут следующая структура: история, сотрудники, финансовые показатели, направления деятельности, сертификаты, преимущества, клиенты, партнеры.

- Продукты и услуги. Название, фото, описание, цена, категория продукта и услуги.

- Контакты. телефон, адрес. карта Гугл, фейсбук, вконтакте, время работы, форма для связи.

- Главная страница будет по умолчанию состоять из новостей белбиза, контактов, продуктов и услуг компании в привлекательном виде.

В разных шаблонах - разная верстка.

В опции по кастомизации шаблона можно наладить цвета шрифтов, ссылок и фонов, а также загрузить логотип.

По структуре еще: записи в каталоге сайтов могут выводиться по названию компаний либо по продуктам.

Например, для каждой категории деятельности у нас есть подкатегории товаров. Берем, Недвижимость и строительство. Кликая на него у нас (а) появляется меню товаров и услуг и (б) список сайтов = название компаний. Меню товаров и услуг формируется либо администратором, либо описывается создателями мини-сатйов, когда они вносят категорию продукта и услуг. (для категории Недвижимость и строительство - это Аренда квартир, Продажа, Строительные смеси, Бетон, пр.). При клике на категорию товаров и услуг открывается список товаров и услуг из таблиц тех сайтов, которые внесены в данную категорию. Эти записи можно будет ранжировать, сортировать, фильтровать по полям название, цена.

Соответственно, поменять категорию сайта для созданного сайта будет невозможно, а поменять категорию товара или услуги возможно.

Ну и еще необходимо предусмотреть очень хорошую оптимизацию для таких минисайтов. Ну и автоматический (или нет) хостинг и создание поддомена. Переписку с хостинговой компанией я не перешлю тебе, а лучше дам доступ к системе, и ты там сможешь посмотреть, с чего она начиналась и на чем остановилась.

В приложении подробнее и по [email protected], skype - [email protected]