Конструктор сайтов

Портал: http://ovosh.agroru.com/doska/ На портале интересует следующие разделы «Овощи», «Фрукты», «Салаты и зелень», «Ягоды». Необходимо спарсить все объявления, которые в этих разделах. Кроме этого вверху страницы есть поле для поиска. Через это поле необходимо прогнать список с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать каталог сайтов созданных и захостиных по доменным именем *.bel.biz. Идея наша базировалась на системах deal.by и relax.by. Особенность в том, что мы предлагаем стать участниками нашей белбиз комьюнити (1) и предлагаем более привлекательную и эффективную структура сайтов (2) для малого бизнеса.
Пользователь бесплатно (либо за минимальную плату) выбирает свободное имя для сайта, выбирает раздел каталога (совпадает с категоризацией в нашем каталоге), выбирает соответствующий шаблон, заходит в движок (или визард), заполняет там все поля и сайт создается для него.
Соответственно, нам необходимы шаблончики сайтов (с возможностью кастомизации и настройки цветов).
Что касается структур сайта и, соответственно, визарда.
Разделы:
- О компании. Тут следующая структура: история, сотрудники, финансовые показатели, направления деятельности, сертификаты, преимущества, клиенты, партнеры.
- Продукты и услуги. Название, фото, описание, цена, категория продукта и услуги.
- Контакты. телефон, адрес. карта Гугл, фейсбук, вконтакте, время работы, форма для связи.
- Главная страница будет по умолчанию состоять из новостей белбиза, контактов, продуктов и услуг компании в привлекательном виде.
В разных шаблонах - разная верстка.
В опции по кастомизации шаблона можно наладить цвета шрифтов, ссылок и фонов, а также загрузить логотип.
По структуре еще: записи в каталоге сайтов могут выводиться по названию компаний либо по продуктам.
Например, для каждой категории деятельности у нас есть подкатегории товаров. Берем, Недвижимость и строительство. Кликая на него у нас (а) появляется меню товаров и услуг и (б) список сайтов = название компаний. Меню товаров и услуг формируется либо администратором, либо описывается создателями мини-сатйов, когда они вносят категорию продукта и услуг. (для категории Недвижимость и строительство - это Аренда квартир, Продажа, Строительные смеси, Бетон, пр.). При клике на категорию товаров и услуг открывается список товаров и услуг из таблиц тех сайтов, которые внесены в данную категорию. Эти записи можно будет ранжировать, сортировать, фильтровать по полям название, цена.
Соответственно, поменять категорию сайта для созданного сайта будет невозможно, а поменять категорию товара или услуги возможно.
Ну и еще необходимо предусмотреть очень хорошую оптимизацию для таких минисайтов. Ну и автоматический (или нет) хостинг и создание поддомена. Переписку с хостинговой компанией я не перешлю тебе, а лучше дам доступ к системе, и ты там сможешь посмотреть, с чего она начиналась и на чем остановилась.
В приложении подробнее и по [email protected], skype - [email protected]
- Похожие заказы
- $25Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $25
Портал: http://www.olx.ru/ На портале интересует раздел «Пищевая промышленность, продукты питания»: http://www.olx.ru/cat-391 Обратите внимание, что регион должен быть установлен «Россия». После того ,как вошли в раздел, вверху есть поле для поиска и соседнее поле, в котором выбран ...Закрыт12 лет назад
- $50
На сайт загружен Flash, который запрограммирован на подгрузку в него текста из XML файла. и Flash, и XML лежат в одной папке на FTP. Надо сделать возможность заливать XML через админку.Завершен12 лет назад
Имеется база доступная для всех в открытом доступе. http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c1/hY3LDoIwFAW_xS-4t09gKdbaGnklILQb0oUxGAEXxu8Xdm7Uc5aTyYCH5VN4DdfwHOYp3KEDL_tGlWlCjwwLzQVSvYuzklYUM7ZwJ_u8oI3mlpBY7glSaXh6Ols8KPbHbtfeb3_l-GVbhNzM4wUc-OijUxqFNhFGy1qySkRQw2Ps8Mbd5g3Juljc/dl2/d1/L0lDU0lKSmdvS1VRb0tVUW9LVVEhL29Gb2dBRUlRaGpFQ1VKUm1FQXdBbkJjRXprbFNVeVEhL1lBNDU0NTAtNUYwc3R5ajBzcnlqMHNueXZ3ISEvN19VRFBCOTJKMzBPUEhEMEk5NUhGNlQ2M1E1Ny9uRmZfXzQzMi9tYXhMZXZlbC8wL25vZGVJZC9hY05hbWUvY2xpY2tUcmVl/#7_UDPB92J30OPHD0I95HF6T63Q57 Но вот беда, найти по ней что-либо не возможно. Необходим скрипт для поиска по базе по ключевому слову.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт 100 страниц. Нужно автоматическое генерирование страниц 34 000. (сайт нужен для sape)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $180
В профиле выбор места проживания по пунктам : выбор страны, индекса, департамента, региона, Потом , день рождения, возраст (год рождения), пол, и страница на фейсбуке. Возможность добавления друзей, сделать кнопку добавить в друзья в профиле и в ...Завершен12 лет назад
Требуется доработать 2 - а модуля в системе. Работы для того кто работал с pligg на 1 час. основное правило наличие скайпа. название модуля - uploadВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Привет, для начала нужно сделать пару несложных работ. 1. Установить скрипты: popap domination и www.brothers-company.ru/v... 2. Залить два готовых хтмл шаблона (2 страницы) и внести в них правки по тексту и графике. Если сработаемся ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
1. Перевести на карты google maps API V3. 2. Добавить поиск по районам городов с привязкой к карте. 3. Добавить дату добавления объявления. 4. Настройка компонента для добавления меток на карте через админ панель (например ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Бюджет по договоренности DLE – кросспостинг ВКонтакте Добрый день! Нужен модуль кросспостинга из DLE, на стену группы ВКонтакте. Т.е. есть группа, есть логин и пароль администратора группы, модуль должен используя эти данные публиковать автоматичски ссылку на ...Завершен12 лет назад