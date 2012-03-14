Нужен компонент для joomla 1.7

Нужно написать пример навигации для сайта, используя HTML5 history API и window.history (для браузеров где history API не поддерживается) Пример структуры сайта во вложении.
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Здравствуйте. Нежен компонент. Не сложный срок день два. Описание ниже в файле.
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