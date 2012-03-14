Написать парсер портала rusfoods.ru

Портал: http://www.rusfoods.ru/

На портале интересуют два раздела:

Фрукты, ягоды: http://www.rusfoods.ru/messages/23/index.html

Овощи: http://www.rusfoods.ru/messages/24/list20/index.html

Необходимо распарсить объявления за весь период и представить результаты в виде таблицы в формате эксель или cvs. Парсер должен быть выполнен в качестве приложения, чтобы его потом можно было самостоятельно использовать.

Обязательным условием является предоставление базы и исходников парсера.

В парсере необходимо предусмотреть возможность исключить повторный парсинг одних и тех же объявлений при повторном запуске парсера.

Более подробная информация во вложении