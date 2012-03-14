Написать парсер для product.ru

Портал: http://www.product.ru/

На главной странице открываются разделы каталога компаний. Интересует 2 раздела СЫРЬЕ/СЕЛЬХОЗТОВАРЫ – ОВОЩИ/ФРУКТЫ и ГРИБЫ/ЯГОДЫ

Необходимо распарсить все объявления в этих разделах.

Кроме каталога на портале есть также доска объявлений: http://www.product.ru/vmainob.asp?k=1

Там есть «Объявления о продаже» и «Объявления о покупке». В этих двух разделах интересуют подразделы: «Продам продукты/сырье», «Куплю продукты/сырье» соответственно. Оттуда необходимо взять все объявления, в тексте которых присутствует хотя бы одно из нужных нам названий товаров. Список с названиями товаров прилагается в отдельном файле к данному ТЗ.

Необходимо отпарсить объявления за весь период. Полученные результаты представить в виде файла формата excel или cvs. В парсере необходимо предусмотреть возможность исключить повторный парсинг одних и тех же объявлений при повторном запуске парсера.

Сделать парсер надо как приложение, чтобы была в последующем возможность его запускать самостоятельно.

Обязательным условием является предоставление базы и исходников парсера.

Более подробная информация во вложении