Парсер описания на сайте

надо загрузить в формате csv перевод OE кодов.

Из загруженного исходного файла надо брать ОЕ коды (1колонка) и по ссылке на сайт (например: .../price.aspx?pcode=%090711998629...) находить описание на русском (Втулка тяги кпп) и записывать в csv такого вида:

ОЕ код, описание (немецкое), описание (русское)

Такой файл c ОЕ кодами есть по каждой марке. примере могу отправить на мейл