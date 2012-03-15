Парсер описания на сайте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок156 просмотров
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надо загрузить в формате csv перевод OE кодов.

Из загруженного исходного файла надо брать ОЕ коды (1колонка) и по ссылке на сайт (например: .../price.aspx?pcode=%090711998629...) находить описание на русском (Втулка тяги кпп) и записывать в csv такого вида:

ОЕ код, описание (немецкое), описание (русское)

Такой файл c ОЕ кодами есть по каждой марке. примере могу отправить на мейл

12 лет назад
ustas2008
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
12 дней назад
12 лет назад
$30
1 день
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