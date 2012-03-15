Проект на perl

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Описание проекта:

- Составление барахолки типа AVITO.RU на PERI.

Обязательные требования:

- Опыт работы.

- Ответственность.

- Внимательность.

Без предоплаты

Ваша цена и сроки.

Примеры работ.

Perl
12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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