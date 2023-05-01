Сделать редактирование title в joomla 1.5.23

Описание проекта: - Составление барахолки типа AVITO.RU на PERI. Обязательные требования: - Опыт работы. - Ответственность. - Внимательность. Без предоплаты Ваша цена и сроки. Примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить редактирование title в joomla 1.5.23. Необходима возможность прописывать индивидуальный titl каждой странице, не связанный с названием страницы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Консультации по видеочатам, возможности установки на сайтЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Нежен компонент. Не сложный срок день два. Описание ниже в файле.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно написать пример навигации для сайта, используя HTML5 history API и window.history (для браузеров где history API не поддерживается) Пример структуры сайта во вложении.Закрыт12 лет назад
- $25
Портал: http://www.rusfoods.ru/ На портале интересуют два раздела: Фрукты, ягоды: http://www.rusfoods.ru/messages/23/index.html Овощи: http://www.rusfoods.ru/messages/24/list20/index.html Необходимо распарсить объявления за весь период и представить результаты в виде таблицы в формате эксель или cvs. Парсер должен быть выполнен в качестве приложения, чтобы его ...Закрыт12 лет назад
- $25
Портал: http://www.product.ru/ На главной странице открываются разделы каталога компаний. Интересует 2 раздела СЫРЬЕ/СЕЛЬХОЗТОВАРЫ – ОВОЩИ/ФРУКТЫ и ГРИБЫ/ЯГОДЫ Необходимо распарсить все объявления в этих разделах. Кроме каталога на портале есть также доска объявлений: http://www.product.ru/vmainob.asp?k=1 Там есть «Объявления о ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо создать каталог сайтов созданных и захостиных по доменным именем *.bel.biz. Идея наша базировалась на системах deal.by и relax.by. Особенность в том, что мы предлагаем стать участниками нашей белбиз комьюнити (1) и предлагаем более привлекательную ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $25
Портал: http://ovosh.agroru.com/doska/ На портале интересует следующие разделы «Овощи», «Фрукты», «Салаты и зелень», «Ягоды». Необходимо спарсить все объявления, которые в этих разделах. Кроме этого вверху страницы есть поле для поиска. Через это поле необходимо прогнать список с ...Закрыт12 лет назад
- $25
Портал: http://www.olx.ru/ На портале интересует раздел «Пищевая промышленность, продукты питания»: http://www.olx.ru/cat-391 Обратите внимание, что регион должен быть установлен «Россия». После того ,как вошли в раздел, вверху есть поле для поиска и соседнее поле, в котором выбран ...Закрыт12 лет назад
- $50
На сайт загружен Flash, который запрограммирован на подгрузку в него текста из XML файла. и Flash, и XML лежат в одной папке на FTP. Надо сделать возможность заливать XML через админку.Завершен12 лет назад