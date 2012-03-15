Внедрение интерфейса webtransfer (платформа biggo)

Требуется внедрить интерфейс приема платежей webtransfer для интернет-

магазина на платформе biggo.pro.

1.Внедрить интерфейс приема платежей.

2.Если возможно, на примере трех товаров из разных категорий создать краткую пояснительную записку для контент-менеджера по перенастройке массива товаров для возможности приема платежей с помощью webtransfer.

Другими словами, нужно внедрить интерфейс и пояснить, как нужно перенастроить базу товаров для использования webtransfer. Работы по перенастройке базы можно обсудить отдельно.

Срок исполнения 3 (три) дня.