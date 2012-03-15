Обучалка игре покер

$1000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок295 просмотров
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хочу flash для обучения азам покера как http://titanpoker.magicholdem.com/PokerSchool/main.swf

в другой графике и на русском языке (и тексты и озвучка)

детали буду уточнять если будет кому.

12 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
24 отзыва
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