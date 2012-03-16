Сделать возможность загрузки XML через админку

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В админке сделать опцию типа "Обзор"... выбираем с компьютера, нажимаем "Ок", файл загружается на FTP.

12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ADSoft
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$10
1 день
Работы выполнены очень оперативно и профессионально. Рекомендую.
Без лишних вопросов предоставил необходимые данные, по выполнению работы - тут же оплатил всю сумму. Рекомендую.