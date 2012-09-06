Отредактировать htaccess

Создания сотсеалной сети на PHPFOX вся графическая работа будет предоставлена а также будет предоставлен сервер уже с установленой PHPFOX а также помощь с наши стороны, оснавная функсиональность сети уже существует в PHPFOX не нада ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На сайте есть htaccess создающий поддомены следующего содержания:
RewriteEngine on
Options +FollowSymlinks
#Запрет обработки корневых запросов
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.ru$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain\.ru$ [NC]
RewriteRule .* - [L]
#Запрет обработки форвардных запросов
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/?.+\.domain\.ru [NC]
RewriteRule .* - [L]
#Форвард запроса в саб-фолдер
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)\.domain\.ru [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.+)\.domain\.ru [NC]
RewriteRule (.*) http://domain.ru/%1/$1 [L,P]
Проблема в том, что www.subdomain.domain.ru отдает 200 и без www тоже ответ сервера 200
Но основное зеркало должно быть без www
Что надо добавить чтобы был редирект с www.subdomain.domain.ru на subdomain.domain.ru ?
И что надо дописать, чтобы сервер на ссылку: subdomain.domain.ru/ksdnkfjnjfgkdngkdnkvvhbd.html (несуществующий урл) отдавал 404-ю ошибку, а не 302, как сейчас.
Количество поддоменов больше 1000 поэтому для каждого, что-то прописать - нереально.
- Похожие заказы
- $650Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
1. Онлайн-заявка: должна встраиваться в стандартную страничку, поля: фио, город, компания, емэйл, телефон, Как Вы узнали о нашей компании? (выпадающее меню, сам вставлю пункты), направление (выпадающее меню, сам вставлю пункты + поле для самостоятельного заполнения), + ...Завершен12 лет назад
Необходимо сделать форму обратной связи для джумла 1.5 Срок до конца дня . Жду предложений. Космические цены можете не выставлять т.к. сам фрилансер и в стоимости работ очень хорошо ориентируюсь. Сама форма во вложении.Завершен8 лет назад
- $85
Требуется внедрить интерфейс приема платежей webtransfer для интернет- магазина на платформе biggo.pro. 1.Внедрить интерфейс приема платежей. 2.Если возможно, на примере трех товаров из разных категорий создать краткую пояснительную записку для контент-менеджера по перенастройке массива товаров ...Закрыт12 лет назад
посмотрите Тех ЗаданиеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Создание плейлиста пользователей на движке dle, подробности в ЛС.Закрыт12 лет назад
Интересует создание MasterServer'a для мониторинга игровых серверов В частности для игр Counter-Strike 1.6 and Counter-Strike Source Добавление серверов имеющих VIP статус и ТОП серверов Удаление игрового сервера с MasterServer'a по окончании оплаченного срока VIP статуса и ...Закрыт12 лет назад
надо загрузить в формате csv перевод OE кодов. Из загруженного исходного файла надо брать ОЕ коды (1колонка) и по ссылке на сайт (например: .../price.aspx?pcode=%090711998629...) находить описание на русском (Втулка тяги кпп) и записывать в csv ...Закрыт12 лет назад
- $50
В админке сделать опцию типа "Обзор"... выбираем с компьютера, нажимаем "Ок", файл загружается на FTP.Завершен12 лет назад
- $1000
хочу flash для обучения азам покера как http://titanpoker.magicholdem.com/PokerSchool/main.swf в другой графике и на русском языке (и тексты и озвучка) детали буду уточнять если будет кому.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад