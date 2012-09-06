Отредактировать htaccess

Здравствуйте!

На сайте есть htaccess создающий поддомены следующего содержания:

RewriteEngine on

Options +FollowSymlinks

#Запрет обработки корневых запросов

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.ru$ [NC,OR]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain\.ru$ [NC]

RewriteRule .* - [L]

#Запрет обработки форвардных запросов

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/?.+\.domain\.ru [NC]

RewriteRule .* - [L]

#Форвард запроса в саб-фолдер

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)\.domain\.ru [NC,OR]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.+)\.domain\.ru [NC]

RewriteRule (.*) http://domain.ru/%1/$1 [L,P]

Проблема в том, что www.subdomain.domain.ru отдает 200 и без www тоже ответ сервера 200

Но основное зеркало должно быть без www

Что надо добавить чтобы был редирект с www.subdomain.domain.ru на subdomain.domain.ru ?

И что надо дописать, чтобы сервер на ссылку: subdomain.domain.ru/ksdnkfjnjfgkdngkdnkvvhbd.html (несуществующий урл) отдавал 404-ю ошибку, а не 302, как сейчас.

Количество поддоменов больше 1000 поэтому для каждого, что-то прописать - нереально.