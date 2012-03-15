Битрикс – поправить template.php (код для голос.)

В одном из файлов template.php задействована система голосования по фотографиям (отдать голос за выбранный вариант) так вот система работает по кукам, как проголосовал – пользователю ставиться кук и далее голосовать повторно не возможно. (этот метод конечно не годиться)

Надо вместо куков сделать голосование для зарегистрированных пользователей по e-mail.

Задача срочная