Битрикс – поправить template.php (код для голос.)

Здравствуйте! На сайте есть htaccess создающий поддомены следующего содержания: RewriteEngine on Options +FollowSymlinks #Запрет обработки корневых запросов RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.ru$ [NC,OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain\.ru$ [NC] RewriteRule .* - [L] #Запрет обработки форвардных запросов RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/?.+\.domain\.ru [NC] RewriteRule .* - [L] #Форвард запроса в саб-фолдер RewriteCond %{HTTP_HOST} ...
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В одном из файлов template.php задействована система голосования по фотографиям (отдать голос за выбранный вариант) так вот система работает по кукам, как проголосовал – пользователю ставиться кук и далее голосовать повторно не возможно. (этот метод конечно не годиться)
Надо вместо куков сделать голосование для зарегистрированных пользователей по e-mail.
Задача срочная
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