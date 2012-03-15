Необходимо установить шаблон на сайт

Уже не первый раз сотрудничаю с Евгением и по прежнему абсолютно доволен его работой. Больше всего радует то, что и после выполнения задания он продолжает помогать и давать советы абсолютно бесплатно. Работал, работаю и буду продолжать работать с данным мастером своего дела!