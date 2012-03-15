Необходимо установить шаблон на сайт

$20
Веб-программированиеЗавершен7 заявок170 просмотров
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Требуется установить имеющийся шаблон на сайт. CMS Joomla 1.5.23. А также внести небольшие изменения в структура сайта и функционал.

12 лет назад
Market-N1
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gadiy
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Уже не первый раз сотрудничаю с Евгением и по прежнему абсолютно доволен его работой. Больше всего радует то, что и после выполнения задания он продолжает помогать и давать советы абсолютно бесплатно. Работал, работаю и буду продолжать работать с данным мастером своего дела!
Работаю с данным заказчиком уже по второму проекту и остаюсь доволен сотрудничеством. Оплата в срок, знает что хочет, идет на компромисс когда что-то не может быть реализовано.