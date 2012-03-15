Модернизация сайта interstamp.ru

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Основная задача:

Визуальная модернизация сайта. Создание современного сайта.

Предварительные технические данные:

Минимальное рабочее разрешение: 1024*768 px.

Отсутствие дополнительных устанавливаемых модулей: flash и т.п.

Наличие раздела он-лайн приема заказов. В идеале создание личного кабинета для зарегистрированных пользователей.

Он-лайн консультант (робот).

Наличие ценового калькулятора.

Наличие новостной ленты. Возможность самостоятельного редактирования раздела.

Наличие счетчика посещений, раздельный учет для каждой страницы сайта.

Сайт www.interstamp.ru подлежит полной графической и технической модернизации.

Замена всех составляющих сайта: от общего дизайна, до структуры страниц и разделов.

Последующее продвижение сайта в основных поисковых системах.

Необходимо заключить договор на выполнение работ. Все расчеты будут вестись с проведением безналичных расчетов.

12 лет назад
bsergey
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад