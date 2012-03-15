Компонент управления главной страницей сайта.

Основная задача: Визуальная модернизация сайта. Создание современного сайта. Предварительные технические данные: Минимальное рабочее разрешение: 1024*768 px. Отсутствие дополнительных устанавливаемых модулей: flash и т.п. Наличие раздела он-лайн приема заказов. В идеале создание личного кабинета для зарегистрированных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
CMS Joomla.
Реализация компонента по управлению главной страницей сайта s-mk.pro. Заказчик должен получить возможность, управлять информацией на главной страницей сайта средствами ЦМС.
1. Загружать и удалять фотографии из блока «карусель» фотографий. Эффект смены фотографий остаётся прежним (сдвиг).
2. Изменять заголовок «Жилой комплекс на ул. Котовского-Белинского»,
3. Изменять содержимое блока «Жилой комплекс на ул. Котовского-Белинского»,
4. Указывать процент завершения строительства.
5. Изменять заголовок и текст блока «Бронирование квартир». Аналогично пункту два
6.Указывать процент и менять подпись к двум диаграммам в данном блоке.
7.Выбирать изображение, задавать текст и адрес ссылки для блока «Жилые дома».
8.Добавлять и изменять до трёх новостей в блоке Новости. Для каждой новости заказчик сможет указать заголовок, дату, краткое описание, ссылку на полную новость и её текст.
На почту готов выслать полное Т.З.
Открыт для любых предложений и вопросов. Если вы откликаетесь на проект, просьба называть стоимость работ по проекту, если вы работает почасовую – то максимальное количество часов которое может уйти на эту работу.
Так же – Дату начала работы над проектом, и количество дней необходимых вам для работы.
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