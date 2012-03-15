Компонент управления главной страницей сайта.

CMS Joomla.

Реализация компонента по управлению главной страницей сайта s-mk.pro. Заказчик должен получить возможность, управлять информацией на главной страницей сайта средствами ЦМС.

1. Загружать и удалять фотографии из блока «карусель» фотографий. Эффект смены фотографий остаётся прежним (сдвиг).

2. Изменять заголовок «Жилой комплекс на ул. Котовского-Белинского»,

3. Изменять содержимое блока «Жилой комплекс на ул. Котовского-Белинского»,

4. Указывать процент завершения строительства.

5. Изменять заголовок и текст блока «Бронирование квартир». Аналогично пункту два

6.Указывать процент и менять подпись к двум диаграммам в данном блоке.

7.Выбирать изображение, задавать текст и адрес ссылки для блока «Жилые дома».

8.Добавлять и изменять до трёх новостей в блоке Новости. Для каждой новости заказчик сможет указать заголовок, дату, краткое описание, ссылку на полную новость и её текст.

На почту готов выслать полное Т.З.

Открыт для любых предложений и вопросов. Если вы откликаетесь на проект, просьба называть стоимость работ по проекту, если вы работает почасовую – то максимальное количество часов которое может уйти на эту работу.

Так же – Дату начала работы над проектом, и количество дней необходимых вам для работы.