Доброго всем времени суток! Нужна верстка 16 ВНУТРЕННИХ страниц новостного ресурса. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке. К макетам идет описательная документация. Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 9.0 и выше, или Firefox ...
Мы предоставляем полный список услуг. В нашем штате есть и программисты и SEO специалисты, дизайнеры!
Также в нашем коллективе есть и редакционный отдел, который поможет Вам грамотно составить текст для Вашего ресурса.
- HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго всем времени суток! Нужна верстка 16 ВНУТРЕННИХ страниц новостного ресурса. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке. К макетам идет описательная документация. Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 9.0 и выше, или Firefox ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день! ;) Ищем хорошего SEO / SMM спеца, котрый будет следить за ресурсом, продвигать его и конечно самое главное (основная цель) увеличение посещяемости. У нас есть верстальщики, программисты, дизайнеры, тоесть проблем ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать сайт визитку на любой CMS, по выбору исполнителя. Есть 8 эскизов в формате PSD. Расширенная возможность сайта, это каталог. Макеты скину по запросу в личку!Веб-программирование17 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго всем времени суток! Нужна верстка 21-й страницы. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке. В 2-х макетах есть присутствие адаптивной верстки. К макетам идет описательная документация. Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 8.0 ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуются специалисты для разработки WEB сайтов умеющие программировать на python. Предпочтение отдается специалистам знающим Django Framework. Специалисты нужны для создания онлайн СМИ. Работать будем только с резидентами Украины. Присылайте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется опытная команда разработчиков имеющая опыт работы с кроссплатформенными приложениями. Как пример система PhoneGap или другие похожие. Ждем ваших предложений на [email protected], предпочтение отдается разработчикам с Украины.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день, дорогие фрилансеры! ;) Нужно доделать сайт на Drupal, который сделан на 70-80% Сайт не чего сложного, сайт визитка. Надо доделать раздел контакты и пару страниц. Если кому-то интересно, пишите в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна профессиональная команда разработчиков с опытом работы c CMS Drupal. Ждем ваших предложений в личку. 1) Примеры выполненных работ. 2) Стоимость разработки: - Сайт-визитка. - Каталог продукции. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен SMM на facebook дизайн и концепция есть. Просто нужно сделать. Цену и сроки в личку. Спасибо.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужна реализация классической карточной игры Преферанс для iPhone и iPod touch. Ищем компанию которая сможет реализовать сильную логику для ИИ с поддержкой режима многозадачности. Заявки исполнителей без портфолио рассматриваться не будут.Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Основные технические требования: 1. Калькулятор должен в реальном времени рассчитывать по запросу пользователя суммы выплат. 2. Схема расчёта ведется по предложенной формуле и по выбранной схеме кредитования (аннуитет или классика). 3. На выходе ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $7500
Добрый день ищем команду, которая хорошо разбирается в java приложениях для телефонов. И готова приступить к работе немедленно. Интересует долгострочное сотрудничество. Команды только с Киева, максимум Украина!Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Компания ООО "ГИГАМИР", владелец портала gigamir.net и игрового сервиса topuzz.com ищет перспективных сотрудников. Зарплата от 7000 грн. по собеседованию Для работы в новом отделе нам нужны яркие, целеустремленные и энергичные сотрудники. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здраствуйте! Нужен банер размер 240x400 для круаного интернет портала. Если хорошо сделаете, будем сотрудничать дальше. Что-то более детальное при переписке.Баннеры25 заявокЗакрыт14 лет назад