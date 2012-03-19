m_gigamir

Дима m_gigamir

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Интеренет компания предоставляющая полный спектр услуг

Мы предоставляем полный список услуг. В нашем штате есть и программисты и SEO специалисты, дизайнеры!

Также в нашем коллективе есть и редакционный отдел, который поможет Вам грамотно составить текст для Вашего ресурса.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка внутренних 16 страниц новостника

    Доброго всем времени суток! Нужна верстка 16 ВНУТРЕННИХ страниц новостного ресурса. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке. К макетам идет описательная документация. Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 9.0 и выше, или Firefox ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка внутренних 16 страниц новостника

    Доброго всем времени суток! Нужна верстка 16 ВНУТРЕННИХ страниц новостного ресурса. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке. К макетам идет описательная документация. Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 9.0 и выше, или Firefox ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем SEO/SMM- специалиста

    $500

    Добрый день! ;) Ищем хорошего SEO / SMM спеца, котрый будет следить за ресурсом, продвигать его и конечно самое главное (основная цель) увеличение посещяемости. У нас есть верстальщики, программисты, дизайнеры, тоесть проблем ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта визитки

    Требуется создать сайт визитку на любой CMS, по выбору исполнителя. Есть 8 эскизов в формате PSD. Расширенная возможность сайта, это каталог. Макеты скину по запросу в личку!

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сверстать 21 макет

    Доброго всем времени суток! Нужна верстка 21-й страницы. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке. В 2-х макетах есть присутствие адаптивной верстки. К макетам идет описательная документация. Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 8.0 ...

    HTML
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задание для веб-разработчиков (python)

    Требуются специалисты для разработки WEB сайтов умеющие программировать на python. Предпочтение отдается специалистам знающим Django Framework. Специалисты нужны для создания онлайн СМИ. Работать будем только с резидентами Украины. Присылайте ...

    DjangoPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложений на базе PhoneGap

    Требуется опытная команда разработчиков имеющая опыт работы с кроссплатформенными приложениями. Как пример система PhoneGap или другие похожие. Ждем ваших предложений на [email protected], предпочтение отдается разработчикам с Украины.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно доделать почти готовый сайт на Drupal

    $250

    Добрый день, дорогие фрилансеры! ;) Нужно доделать сайт на Drupal, который сделан на 70-80% Сайт не чего сложного, сайт визитка. Надо доделать раздел контакты и пару страниц. Если кому-то интересно, пишите в ...

    Drupal
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна команда с опытом работы в Drupal

    Нужна профессиональная команда разработчиков с опытом работы c CMS Drupal. Ждем ваших предложений в личку. 1) Примеры выполненных работ. 2) Стоимость разработки: - Сайт-визитка. - Каталог продукции. ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Игра преферанс под Iphone

    Нужна реализация классической карточной игры Преферанс для iPhone и iPod touch. Ищем компанию которая сможет реализовать сильную логику для ИИ с поддержкой режима многозадачности. Заявки исполнителей без портфолио рассматриваться не будут.

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка кредитного калькулятора

    Основные технические требования: 1. Калькулятор должен в реальном времени рассчитывать по запросу пользователя суммы выплат. 2. Схема расчёта ведется по предложенной формуле и по выбранной схеме кредитования (аннуитет или классика). 3. На выходе ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты java

    $7500

    Добрый день ищем команду, которая хорошо разбирается в java приложениях для телефонов. И готова приступить к работе немедленно. Интересует долгострочное сотрудничество. Команды только с Киева, максимум Украина!

    Java
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP программисты

    $1000

    Компания ООО "ГИГАМИР", владелец портала gigamir.net и игрового сервиса topuzz.com ищет перспективных сотрудников. Зарплата от 7000 грн. по собеседованию Для работы в новом отделе нам нужны яркие, целеустремленные и энергичные сотрудники. ...

    DrupalJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен банер размер 240x400

    Здраствуйте! Нужен банер размер 240x400 для круаного интернет портала. Если хорошо сделаете, будем сотрудничать дальше. Что-то более детальное при переписке.

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад