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Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Алексей сделал все хорошо справился с поставленными условия, отзыв очень положительный десять баллов из десяти , сделал больше чем ожидал, очень хороший исполнитель можно рассчитывать на длительное положительное сотрудничество рекомендую обращаться с нему.
Ответный отзыв
Отзыв нейтральный. Без комментариев.
$80
10 баллов
12 лет назад
Всё отлично! сделано аккуратно, быстро и даже больше чем договаривались. рекомендую
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать.