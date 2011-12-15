msk-nightingale

Алексей msk-nightingale

 
27 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

HTML/CSS, JavaScript, PHP, SQLite.

После завершения и оплаты работы вы всегда можете рассчитывать на мой ответ, базовую помощь и незначительные правки (бесплатно).

PHPJavascriptHTMLCSSSQLite
Отзывы заказчиков
pavel_brunki
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Нужна профессиональная верстка
Алексей сделал все хорошо справился с поставленными условия, отзыв очень положительный десять баллов из десяти , сделал больше чем ожидал, очень хороший исполнитель можно рассчитывать на длительное положительное сотрудничество рекомендую обращаться с нему.
Отзыв нейтральный. Без комментариев.
Ответный отзыв
KatyEkb
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
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Всё отлично! сделано аккуратно, быстро и даже больше чем договаривались. рекомендую
Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв