Vetallro

Виталий Vetallro

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов и landing page под ключ. Валидная адаптивная верстка, Bootstrap, Jquery.

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* Информация для заказчика *

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Чем я могу вам помочь:

Разработка посадочной страницы (Landing Page), сайта:

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1. Разработка дизайн-макета

2. Разработка полноценного дизайна всех страниц для разных типов устройств

3. Валидная верстка (HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery). Верстаю с нуля, собираю весь проект Gulp'ом. Верстка адаптивна и отзывчива. 

4. Настройка backend (установка на современные CMS, настройка форм обратной связи и т.д.)

5. Мелкие правки, удаление вирусов, настройка/администрирование серверов.

Контекстная реклама:

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1. составить качественное многоуровневое семантическое ядро

2. составить рекламную кампанию в Яндекс Директ и Google AdWords с высоким CTR

3. спрогнозировать ваши траты на контекстную рекламу (цена клика, количество показов, количество переходов)

4. рекомендовать изменения на сайте для лучшей конвертации лидов

5. выявить технические недочеты на сайте, мешающие ему обойти конкурентов в выдаче

6. разработать план и внедрить мероприятия по улучшению видимости сайта в поисковых системах

7. переделать, внести изменения, добавить функционал на ваш сайт (давно сотрудничаю с профессионалами в соответствующих областях)

В работе всегда завожу под ваши сайты выделенные аккаунты, чтобы не было в дальнейшем трудностей при передаче управления продвижением вам.

Чем вы можете помочь мне:

1. четко формулировать ваши желания

2. предоставить максимум информации для анализа сайта

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

___jene4ka
Евгения 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Инфографика на фото
Отличный заказчик! Чёткая постановка задачи, постоянная коммуникация, понятные правки, оплата в сроки и понимание) Было приятно сотрудничать, рекомендую!
Евгения грамотный специалист! Откликнулась сразу четко обрисовала что сделает, сроки, стоимость. Быстро набросала вариант. Выполнила работу в срок, все правки учла. Всегда бы так работать. Спасибо!
Ответный отзыв
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
$20
10 баллов
3 года назад
Отрисовать инструкцию, ориентир как у Ikea - без слов и всем понятно
Все супер! Не смотря на Новогодние праздники, отклик был по возможности быстрым. Оплата во время, задача четкая, правки по делу. Рекомендую к сотрудничеству однозначно.
Отработали с Романом оперативно, качественно и с минимальными правками, несмотря на праздничную неторопливость вокруг. Спасибо! Рекомендую Романа как исполнителя Ваших задач
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tharris
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
4 балла
6 лет назад
Сделать баннер для заглушки в Instagram
Работа была выполнена, но заказчик перестал выходить на связь
С исполнителем не договорились
Ответный отзыв
auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Разработать логотип студии маникюра и наращивания ресниц
Общительный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую.
Работа выполнена с учетом всех пожеланий. Дарья выполнила несколько вариантов лого и впоследствии доработала выбранный вариант. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Правка скрипта слайдера на странице
Все отлично. Рекомендую!
Анатолий - профессионал! Быстрая оценка ситуации, быстро цена, срок. Сделал - отписал что готово. Все время на связи. Буду обращаться еще!
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