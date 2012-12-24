Создание сайтов и landing page под ключ. Валидная адаптивная верстка, Bootstrap, Jquery.

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* Информация для заказчика *

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Чем я могу вам помочь:

Разработка посадочной страницы (Landing Page), сайта:

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1. Разработка дизайн-макета

2. Разработка полноценного дизайна всех страниц для разных типов устройств

3. Валидная верстка (HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery). Верстаю с нуля, собираю весь проект Gulp'ом. Верстка адаптивна и отзывчива.

4. Настройка backend (установка на современные CMS, настройка форм обратной связи и т.д.)

5. Мелкие правки, удаление вирусов, настройка/администрирование серверов.

Контекстная реклама:

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1. составить качественное многоуровневое семантическое ядро

2. составить рекламную кампанию в Яндекс Директ и Google AdWords с высоким CTR

3. спрогнозировать ваши траты на контекстную рекламу (цена клика, количество показов, количество переходов)

4. рекомендовать изменения на сайте для лучшей конвертации лидов

5. выявить технические недочеты на сайте, мешающие ему обойти конкурентов в выдаче

6. разработать план и внедрить мероприятия по улучшению видимости сайта в поисковых системах

7. переделать, внести изменения, добавить функционал на ваш сайт (давно сотрудничаю с профессионалами в соответствующих областях)

В работе всегда завожу под ваши сайты выделенные аккаунты, чтобы не было в дальнейшем трудностей при передаче управления продвижением вам.

Чем вы можете помочь мне:

1. четко формулировать ваши желания

2. предоставить максимум информации для анализа сайта