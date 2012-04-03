Поправить парсер xml (yml)

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка187 просмотров
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Имеется скрипт загрузки товаров в формате XML (YML), но он не импортирует большие xml файлы. Его необходимо исправить. А точнее скорее переписать полностью, так, чтоб он разбирал большие файлы, не напрягая сервер.

12 лет назад
yaskin
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад