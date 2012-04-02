Выполнить импорт базы из Excel на сайт

Добрый день! Требуется фрилансер, программист, для доработки сайта на основе WP и Budypress. Адрес сайта: great-dream.co.ua/ Большая часть работы на уровне коррекции верстки и стилей CSS. Затрагиваются такие плагины, как: Ads WP, BP Gallery, CodeStyling ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо залить базу каталога продукции из Excel в базу сайта.
Файл импорта прикреплен.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброе время суток, мне нужна кнопка нравится для движка, модулем это назвать нельзя так как он должен работать как стандартный рейтинг дле, то есть при нажатии на кнопку в базу записывается значение 5 (отлично), кнопки ...Завершен12 лет назад
Условие: Программа реализует 7 команд контроллера винчестера (три команды форматирования, четыре команды обмена данными). Обмен данными выполняется с использованием DMA (format HDD, format track, format error track, read, write, read buff, write buff). Пожалуйста стоимость и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Нужно доработать сайт для начинающей хостинг компании. Список того что нужно доработать и адрес сайта скину в личку.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Нужен программист или двое для работы над интернет-магазином по сложности и объему аналогичному следующим сайтам: hardgraft.com (основной пример) krystalrae.com kryptis.com Требования к рабочим моментам: - масштабируемая мультиязычная, SEO-прозрачная CMS (несколько сайтов одновременно в разных языковых зонах) - HTML5, JQuery - PayPal, GoogleCheckout ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $800
Верстка и программирование сайта. что будет нужно: - все средствами css, картинки только по необходимости - галерея превью продукции - пара интерактивных форм + подключение платежной системы - хранение данных в базе мускул - чистый, аккуратный код с комментами что предоставим: - дизайн ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно сделать 2 формы оплаты, на разных страницах сайта и связать их с ROBOKASSA пример: Форма заказа золота http://rpgdealer.ru мой сайт http://sheepy.ru/Завершен12 лет назад
Есть готовый дизайн. Нужно грамотно сверстать и спрограммироватьЗакрыт12 лет назад
Требуется 1) форму заказа сделать на 3 страницах вместо одной как сейчас (с сохранением всех уже существующих скриптов которые записывают данные в базу и т.д.) на 1 странице регистрация на 2 ввод адреса на 3 ввод карты 2) немного подправить ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен шаблон под jooma 1.5 буду устанавливать Виртмарт продоваться будут ароматические масла из саудовской аравии Потому хотелось бы шаблон в стиле мульта Алладин ... пустыня арабская ночь где то там ковер самолет ...Закрыт12 лет назад