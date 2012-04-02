Выполнить импорт базы из Excel на сайт

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки126 просмотров
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Необходимо залить базу каталога продукции из Excel в базу сайта.

Файл импорта прикреплен.

12 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад