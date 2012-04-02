Нужно в WordPress изменить форму комментариев.

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Нужно в WordPress изменить форму комментариев, а также добавить красивые смайлы.

Сразу предупреждаю, что шаблон кривой, из-за этого сам установить не смог...

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WordPress
12 лет назад
cher4543
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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