Внедрить яндекс услуги api на сайт

Требуется, внедрить на сайт Яндекс yслуги → банки: Вклады Потребительские кредиты Автокредиты Ипотека

То есть нужно, чтобы на моем сайте человек заходил, например, в раздел Автокредиты и имел возможность подобрать предложения такого же плана http://uslugi.yandex.ru/banki/autocredits/

Ещё есть потребность в написании, что-то вроде парсера для вывода курсов валют банков представленных в определенном регионе.