Нужна помощь в преобразовании латиницы в кирилицу

Есть сайт http://razdaem.com/ На его css нужно доверстать малек сайт. Дам фтп и хочу увидеть резльутат в виде html странички лежащей в корне и с прописанными стилями в css. Нужно сменить фон и сверстать всплывающее окно. С вас ...