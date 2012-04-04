Верстка в движок срочно

HTML-версткаЗавершен7 заявок214 просмотров
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Сверстать срочно в joomla или drupal

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Оплата только по факту.

12 лет назад
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
farout
Стас 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена хорошо в очень сжатые сроки. Спасибо, Станислав!
Четко поставленная задача. Сразу же оплата. Никаких проблем. Приятно работать с этим работодателем.
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