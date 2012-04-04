Верстка в движок срочно

Необходима кроссбраузерная валидная верстка из PSD макета. Две странички, но исходя из того, что дизайн очень легкий и простой, то можно сказать, что страничка одна. Особенности: 1. Два выпадающих списка меню. Верхнее и в подвале. 2. Один раскрывающийся ...