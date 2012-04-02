Верстка, натяжка контента на cms

Задачи:

1. верстка html+css с готового дизайна. (дизайн 1-й и последующих)

2. натяжка сверстанного на движок http://expressionengine.com/

3. настройка css expressionengine, добавление нужных мне страниц и возможностей

т.е. по большому счету нужно настроить цмс, сверстать дизайн, настроить и залить контент. На выходе получаем рабочии сайт!

Нужен специалист с большим опытом который в короткие сроки и грамотно все сделает. Верстка должна работать на всех популярных броузерах и разрешениях и не содержать ошибок. В приложении дизайн главной