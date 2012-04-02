Верстка, натяжка контента на cms

$500
HTML-версткаЗакрыт2 заявки224 просмотра
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Задачи:

1. верстка html+css с готового дизайна. (дизайн 1-й и последующих)

2. натяжка сверстанного на движок http://expressionengine.com/

3. настройка css expressionengine, добавление нужных мне страниц и возможностей

т.е. по большому счету нужно настроить цмс, сверстать дизайн, настроить и залить контент. На выходе получаем рабочии сайт!

Нужен специалист с большим опытом который в короткие сроки и грамотно все сделает. Верстка должна работать на всех популярных броузерах и разрешениях и не содержать ошибок. В приложении дизайн главной

12 лет назад
ultrafiolet
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Slice_design
36 летСША
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$400
6 дней
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