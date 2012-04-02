Сверстать аналог molotok.ru с изменениями

1 макет совсем простой, меню и внутренняя страница, второй сверстать под джумлу (и/или просто сверстать валидная, кросс браузерная). Пишите цены за верстку первого и второго макета (минимальные, остальные подробности и точная цена при общении)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать точный аналог всех страниц molotok.ru (включая личный кабинет пользователя), со всеми JavaScript'ами, используемыми в интерфейсе.
Результат работы в виде набора html, css, js файлов и изображений
Доп.требования:
1. Результат должен быть HTML5 и CSS3 valid
2. Везде, где возможно и уместно максимально использовать возможности HTML5 и CSS3
3. Корректно отображаться в Firefox, Chrome, Safari, Opera и Internet Explorer последних версий
4. HTML-файлы и CSS должны быть достаточно подробно документированы (с помощью комментариев в коде)
5. JSы, стили и т.п. должны быть максимально вынесены в отдельные файлы, размер HTML-файлов как можно меньше
Бонус исполнителю в случае, если будет реализована возможность смены цветовой схемы оформления шаблона (за счет сменных css и наборов изображений). В случае реализации этой части проекта, сменных цветовых схем (в дополнение к основной) должно быть не менее 3-х.
Предлагайте сроки и бюджет в своих заявках.
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