Сверстать аналог molotok.ru с изменениями

HTML-версткаЗакрыт1 заявка110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сверстать точный аналог всех страниц molotok.ru (включая личный кабинет пользователя), со всеми JavaScript'ами, используемыми в интерфейсе.

Результат работы в виде набора html, css, js файлов и изображений

Доп.требования:

1. Результат должен быть HTML5 и CSS3 valid

2. Везде, где возможно и уместно максимально использовать возможности HTML5 и CSS3

3. Корректно отображаться в Firefox, Chrome, Safari, Opera и Internet Explorer последних версий

4. HTML-файлы и CSS должны быть достаточно подробно документированы (с помощью комментариев в коде)

5. JSы, стили и т.п. должны быть максимально вынесены в отдельные файлы, размер HTML-файлов как можно меньше

Бонус исполнителю в случае, если будет реализована возможность смены цветовой схемы оформления шаблона (за счет сменных css и наборов изображений). В случае реализации этой части проекта, сменных цветовых схем (в дополнение к основной) должно быть не менее 3-х.

Предлагайте сроки и бюджет в своих заявках.

12 лет назад
peter_rogov
Петр Рогов 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Buhito
30 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$60
5 дней
  • Похожие заказы

  • Нужна верстка

    1 макет совсем простой, меню и внутренняя страница, второй сверстать под джумлу (и/или просто сверстать валидная, кросс браузерная). Пишите цены за верстку первого и второго макета (минимальные, остальные подробности и точная цена при общении)

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона для DLE 9.2

    $30

    Необходима кроссбраузерная валидная верстка из PSD макета. Две странички, но исходя из того, что дизайн очень легкий и простой, то можно сказать, что страничка одна. Особенности: 1. Два выпадающих списка меню. Верхнее и в подвале. 2. Один раскрывающийся ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать простенькую страничку.

    $15

    Валидно, кроссбраузерно. Тянится с 1024 до 1280. Дальше статика по центру при бОльших разрешениях. 1024px: http://s1.ipicture.ru/uploads/20120402/x7D6Kq5u.jpg 1280px: http://s1.ipicture.ru/uploads/20120402/3v8K67UR.jpg

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Кроссбраузерная валидная верстка

    $500

    Ищем верстальщика для работы над проектом. Кроссброузерная верстка, HTML5, JQuery, валидный код обязательны. Процедура работы стандартная. Исходники, оценка объема работы, цена, аванс. Сроки должны выдерживаться очень четко и жестко (требование клиента). На этапе натягиваня верстки на механику программным ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо сверстать 11 форм из word, pdf в html

    $50

    Нужно сверстать 11 форм, ничего сложного. Во вложении формы в формате word и pdf (в двух архивах), необходимо сверстать максимально приближенно к файлу исходнику. А так же в архиве имеется файл FieldNames_HTML.xlsx, там имеется список полей, вместо ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта для iPhone + Android

    Нужно сверстать 8 страниц сайта Требования: 1) кроссплатформенность (чтобы нормально выглядело на андроидах, iphone, ipad) 2) вёрстка - резиновая 3) доктайп - обязательно 4) JS либа JQuery(ее более менее все представляют и поведение относительно предсказуемо), альтернативные варианты по сути ...

    Верстка сайтаAndroid
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад