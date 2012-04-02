Сверстать аналог molotok.ru с изменениями

Требуется сверстать точный аналог всех страниц molotok.ru (включая личный кабинет пользователя), со всеми JavaScript'ами, используемыми в интерфейсе.

Результат работы в виде набора html, css, js файлов и изображений

Доп.требования:

1. Результат должен быть HTML5 и CSS3 valid

2. Везде, где возможно и уместно максимально использовать возможности HTML5 и CSS3

3. Корректно отображаться в Firefox, Chrome, Safari, Opera и Internet Explorer последних версий

4. HTML-файлы и CSS должны быть достаточно подробно документированы (с помощью комментариев в коде)

5. JSы, стили и т.п. должны быть максимально вынесены в отдельные файлы, размер HTML-файлов как можно меньше

Бонус исполнителю в случае, если будет реализована возможность смены цветовой схемы оформления шаблона (за счет сменных css и наборов изображений). В случае реализации этой части проекта, сменных цветовых схем (в дополнение к основной) должно быть не менее 3-х.

Предлагайте сроки и бюджет в своих заявках.